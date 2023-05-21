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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»

Слова украинского лидера Владимира Зеленского об Артемовске, который накануне освободили бойцы ЧВК «Вагнер», восприняли как признание в сдаче города.

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