Аргументы и Факты

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В РСТ поддержали новый штраф за появление в купальниках на улицах Абхазии

В РСТ поддержали новый штраф за появление в купальниках на улицах Абхазии

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что увеличение в 20 раз размера штрафа за появление на улицах Абхазии в купальнике не отпугнет российских туристов, пишет Pravda.

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Комментарии
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Галина
Маловато будет!!!!  Надо сто тысяч сразу и не будут шляться в голом виде по городам и весям!!!! А потом жалуются что ту или эту изнасиловали - не провоцируйте!!!!
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17 час.
Надежда Никитина
Все верно. Какого хнена в голом виде топать по городу, кафе
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13 час.
НН
Надежда Никитина
, магазинам. И дело не только в Абхазии. У нас в России я тоже категорически против. Не фиг трясти телесами, да еще воняют.
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13 час.

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