Русские и "украинцы". Метафизика конфликта

Olegus

Автор, чтобы не писать неправду, следует читать первоисточники! Вы написали: «Украинец – это «отказавшийся от своей русскости». Как говорил товарищ Ленин «раб добровольный, холоп, хам» (поэтому его украинцы так люто и ненавидят).» Но, это, наоборот, высказывание Ленина о русских из его статьи, цитата: «Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т.д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.» Ленин В.И. О национальной гордости великороссов. ПСС / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1960. – Т. 26. – С. 106-110. Если следовать смыслу высказывания, то все, кто сейчас поддерживает СВО, по пониманию Ленина – холуи и хамы. Даже Президент ввел термин «Украина имени Ленина», потому что Украина своим существованием больше всех обязана Ленину. Хохлы должны были всем его памятникам лысины позолотить и ежедневно дерьмо голубиное с них парфюмом от Chanel и бархотками из норки смывать. А они, неблагодарные, одели кастрюли на головы и всех истуканов снесли! Основное отличие русского от украинца в том, что русский не станет одевать кастрюлю на голову ни при каких обстоятельствах. Это экзистенциональный ритуал признания себя дураком. А одно из основных качеств дурака – неблагодарность.