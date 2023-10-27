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SwebbTV: Швеция попала в западню из-за решения вступить в НАТО в сложное время

SwebbTV: Швеция попала в западню из-за решения вступить в НАТО в сложное время

Швеция попала в ловушку, присоединившись к НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об ожидаемых последствиях вступления страны в альянс рассказала журналист Крис Форсне в интервью телеканалу SwebbTV.

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