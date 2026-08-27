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Царьград

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Удар по нефтепереработке и кнопка "временного управления"

Удар по нефтепереработке и кнопка "временного управления"

Почему указ Путина вызвал истерику на Западе и ропот внутри России. Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры" стал одной из самых резонансных тем конца лета 2026 года.

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