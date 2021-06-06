Свекровь приходит без приглашения

5МИНУТКАДети и семьяСвекровь приходит без приглашения Мы женаты уже 4 года. Сыну 3 года. Когда сын только родился, переехали к родителям мужа (мои живут в другом городе).Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_Тот сАмый случай, когда о причинах своего неудовольствия никаких объяснений давать не следует, достаточно просто заявить: "Не нравится, и всё". При нормальных отношениях между супругами такое объяснение должно быть воспринято нормально. При всём уважении к трудам свекрови, её нежданные приезды являются "заступом за черту" в отношениях. Как-то надо привести ситуацию к приемлемому виду, и решить вопрос должен тот, кто позабыл спросить согласия жены на изготовление ключа для свекрови. Может, установить доп. замок.White VolgaОхренеть! Когда сношенька жила в квартире свекрови, та не возмущалась, что она роется в вещах свекрови. По поводу своей маман наверное не возмущалась бы. Что ты, хозяйка хренова! Когда свекровь стесняли своим присутствием и с пацаном она нянчилась хорошо было, а теперь как запела.Татьяна ХлусоваА почему Вы считаете, что она рылась в вещах свекрови?Vera DobryaginaДа нет, такие хождения надо прекращать сразу! И то, что свекровь с внуком помогала - здесь никакого значения не имеет. Невестка жила на чужой территории, своих порядков не устанавливала, и силой сидеть с ребёнком никого не заставляла. Не для того молодые пахали на свою квартиру, чтобы под неусыпным оком свекрови продолжать жить. И вообще - это просто невоспитанность и неделикатность - являться со своим ключом в семью молодых. Сынок там не догоняет чего-то, надо объяснить.Алтай барнаул (сибирь)Даже, если бы у меня был ключ, то я все равно не пришла бы в их отсутствие и без приглашения и звонка. Так делать просто нельзя! Молчать не надо,стоит сказать,подуется и успокоится.МСМаргарита СладковаМожно действительно врезать второй замок,но свекрови нужно спокойно,но безапелляционно сказать о том,что её визиты в отсутствие и без предупреждений и звонков не желательны.Увы!Этого не избежать,сама свекровь этого ,судя по всему,не понимает.А ещё можно заполучить ключи от её квартиры и несколько раз сделать также.Думаю,вряд ли ей это понравится.Комментировать
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