Каким будет новолуние в феврале 2024 года, как провести ритуал на очищение от негатива Алёна ЮрьеваФевральское новолуние, которое будет 10 числа, представляет собой уникальное космическое событие, которое влияет на энергетику и ауральное состояние каждого человека.