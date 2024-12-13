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Несекретные материалы

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  • nyha
    вот я и смотрю ...на моём вопросе ...о проходе минного поля ...появился недовольный... не иначе ПИДАРАС...Военкоры раскрыли...
  • Людмила Лепаева
    Это только цветочкиТаджикские шпионы...
  • Лидия
    Сегодня по ТВ сказали, что данные о корейцах не подтверждены и фейки о них вбрасывают пиндосы для своих целей против ...Военкоры раскрыли...

Военкоры раскрыли детали первого боя северокорейского спецназа в Курской области

Военкоры раскрыли детали первого боя северокорейского спецназа в Курской области

Очередной населенный пункт в Курской области перешел под контроль российской стороны. Ряд пабликов сообщают, что село Плехово в Суджанском районе было освобождено северокорейскими военнослужащими в течение 2,5 часа.

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Комментарии
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Сергей Сарматов
Идиот..???... бывает...
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11 час.
Лидия
Сегодня по ТВ сказали, что данные о корейцах не подтверждены и фейки о них вбрасывают пиндосы для своих целей против нас. Значит и это ресурс вражеский, разгоняет, как минимум, не достоверную информацию.
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9 час.
n
nyha
вот я и смотрю ...на моём вопросе ...о проходе минного поля ...появился недовольный... не иначе ПИДАРАС...
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58 мин.

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