Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти ВВО отработали приемы сложного пилотирования в Забайкалье

Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти ВВО отработали приемы сложного пилотирования в Забайкалье

Выполнение полетного задания экипажами штурмовиков проходило как индивидуально, так и в составе пар. Помимо этого, летным составом были отработаны вопросы взлета и посадки в режиме радиомолчания.

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