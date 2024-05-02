Ландшафтный дизайнер Воронова объяснила, что деревья нужно белить весной и осенью

Деревья на участке нужно белить дважды в год, весной и осенью. В зависимости от сезона эта процедура преследует разные цели, рассказала радио Sputnik ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
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