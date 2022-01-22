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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против нескольких компаний и физлиц из России, подписав в пятницу соответствующий указ.

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