Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против нескольких компаний и физлиц из России, подписав в пятницу соответствующий указ.
КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против нескольких компаний и физлиц из России, подписав в пятницу соответствующий указ.
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