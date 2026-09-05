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Politico: космический саммит в Париже признан наихудшим мероприятием, организованным Макроном

Подготовка саммита Космический саммит, который должен пройти в Париже 9-10 сентября 2026 года, уже получил негативные оценки со стороны участников и экспертов.

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