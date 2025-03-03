В Госдуме напомнили о росте размера возврата по налоговым вычетам

Изменения связаны с разными ставками.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»С 2025 года выросла сумма возврата имущественного налогового вычета при разных ставках, рассказал 3 марта глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
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