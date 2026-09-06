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Спорт Уик-Энд

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Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: Первый тайм «Зенита» был лучшим в сезоне, ЦСКА чудом победил

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: Первый тайм «Зенита» был лучшим в сезоне, ЦСКА чудом победил

Пенальти на Соболеве - дело случая. Карпукас останется игроком основы, даже когда вернётся Вендел Собеседником «Спорт уик-энда» по итогам Дерби двух столиц стал мэтр отечественного тренерского цеха, экс-наставник сборной Камеруна, бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий.

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