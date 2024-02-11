Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид известен своим подвигом, вполне сравнимым с подвигом У. Черчилля. Пройдут сотни лет и потомки нынешних англичан , скитающиеся в развалинах Лондона и прочих Стоунхеджей будут у костров слушать саги -рэпы своих скальдов.