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Спички - не игрушка

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Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид известен своим подвигом, вполне сравнимым с подвигом У. Черчилля. Пройдут сотни лет и потомки нынешних англичан , скитающиеся в развалинах Лондона и прочих Стоунхеджей будут у костров слушать саги -рэпы своих скальдов.

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