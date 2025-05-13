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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аллегри – фаворит на замену Амориму в «МЮ» у букмекеров. Гласнер – 2-й, Почеттино – 3-й, Саутгейт – 4-й

Аллегри – фаворит на замену Амориму в «МЮ» у букмекеров. Гласнер – 2-й, Почеттино – 3-й, Саутгейт – 4-й

Массимилиано Аллегри может сметь Рубена Аморима в «МЮ». Экс-наставник «Ювентуса», который остается без работы с мая 2024-го, котируется фаворитом на пост главного тренера «Юнайтед» в случае ухода Аморима.

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