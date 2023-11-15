Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: о чем договорятся лидеры США и Китая в Сан-Франциско Евгения КомароваВ преддверии саммита АТЭС, запланированного на 15 ноября в Сан-Франциско, американские источники делают ставку на напряженные переговоры между лидерами США и Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии