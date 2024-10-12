Стала известна средняя зарплата работников сельского хозяйства

В Забайкальском крае опубликованы данные о средней зарплате работников сельского хозяйства. Согласно информации, размещенной на сайте Забайкалкрайстата, средняя зарплата работников отрасли, а также предприятий, связанных с охотой, рыболовством и лесным хозяйством, составляет 39 тысяч рублей в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии