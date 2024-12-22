Канадская фигуристка Дюамель: "ISU затруднил русским участие в соревнованиях, меня всё устраивает"

Призывавшая к отмене русских спортсменов фигуристка из Канады Меган Дюамель осталась удовлетворена тем, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России к Олимпийский играм в 2026 году в нейтральном статусе, максимально усложнив допуск.