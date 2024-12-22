Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Естественный отбор💯наркоманы долго не живут!!!В Серпухове 11 че...
  • Амара Карпова
    Дура😱Русские мужчины закончились что ли🤬сама виновата безмозглая!!!"Восточная сказка...
  • Амара Карпова
    Держим кулаки за ребят👊🙏❤️Русские войска в ...

Канадская фигуристка Дюамель: "ISU затруднил русским участие в соревнованиях, меня всё устраивает"

Канадская фигуристка Дюамель: "ISU затруднил русским участие в соревнованиях, меня всё устраивает"

Призывавшая к отмене русских спортсменов фигуристка из Канады Меган Дюамель осталась удовлетворена тем, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России к Олимпийский играм в 2026 году в нейтральном статусе, максимально усложнив допуск.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх