Володин: никакие решения структур ЕС не оправдают изъятия активов РФ

Никакие решения структур Евросоюза по вопросу изъятия российских активов не смогут оправдать нарушение международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, об этом он написал в своем канале в «Макс».
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