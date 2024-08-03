Крымский вояж Минниханова, убийство Хании и «Холодная война 2.0»: обзор событий недели

Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Крым, Владимир Путин ответил на планы по размещению ракет США в Германии, убийство Исмаила Хании, увеличение выплат контрактникам, отправляющимся на СВО, в Татарстане назвали проблемы села: пять событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.