Крымский вояж Минниханова, убийство Хании и «Холодная война 2.0»: обзор событий недели

Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Крым, Владимир Путин ответил на планы по размещению ракет США в Германии, убийство Исмаила Хании, увеличение выплат контрактникам, отправляющимся на СВО, в Татарстане назвали проблемы села: пять событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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