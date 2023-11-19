Удлиняющая, объемная или подкручивающая ─ делимся секретами выбора правильной туши.

Массовое производство туши относится к началу 20 века. Плоски с черным пигментом и кисточки, похожие на мини-расчески: почти одновременно, в 1913-15 годах, такие туши выпускали две косметические марки по обе стороны моря ─ Maybelline и Rimmel.
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