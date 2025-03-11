Гражданин Китая пытался дать взятку полицейским в Черемхово

В Приангарье будут судить иностранца, пытавшегося откупиться от уголовного преследования. В октябре 2024 года гражданина КНР задержали за обгон в неположенном месте и попытку дать взятку в 5 тысяч рублей.
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