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Место смерти изменить нельзя: Пленный ВСУшник поплатился за обман и снова попал на фронт

Место смерти изменить нельзя: Пленный ВСУшник поплатился за обман и снова попал на фронт

Фото: globallookpress.com/Pool /Ukrainian Presidentia Сегодня 1K прочитали Украинский военный по имени Владислав Морозов, попав в плен, наврал русским о своём отношении к Украине, чтобы поскорее вернуться домой.

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