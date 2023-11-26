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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хишир набрал 1+1 в 1-м матче после травмы. Капитан «Нью-Джерси» пропустил около месяца

Хишир набрал 1+1 в 1-м матче после травмы. Капитан «Нью-Джерси» пропустил около месяца

«Девилс» разгромили «Баффало» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 24-летний швейцарец пропустил около месяца из-за травмы верхней части тела.

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