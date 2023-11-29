Политолог Дудчак: супругу начальника ГУР Буданова могли отравить британцы

Украинские спецслужбы почти наверняка заявят от "руке Кремля" в отравлении супруги руководителя главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.
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