БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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Александр Ф. Скляр дал концерт на улице Яблочкова для будущих контрактников

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова работает без выходных. Приём организован по принципу «одного окна»: здесь помогают оформить документы, пройти медкомиссию и профессиональное тестирование, отсюда же будущие бойцы уезжают в воинские части.

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