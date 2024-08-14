Личный состав и западная техника ВСУ на Покровском направлении уничтожаются в промышленных масштабах Заявление главкома ВСУ Александра Сырского, сделанное на так называемой «переможной» ставке Зеленского, что украинская армия якобы контролирует почти 1000 кв.
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