Личный состав и западная техника ВСУ на Покровском направлении уничтожаются в промышленных масштабах Заявление главкома ВСУ Александра Сырского, сделанное на так называемой «переможной» ставке Зеленского, что украинская армия якобы контролирует почти 1000 кв.