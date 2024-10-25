Екатеринбургские студенты попали под статью, сфотографировавшись со свастикой

Учащиеся Уральского колледжа оригинально объяснили свой поступок.В Екатеринбурге несколько учащихся Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства сфотографировались со свастикой и попали под статью.
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