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Екатеринбургские студенты попали под статью, сфотографировавшись со свастикой

Екатеринбургские студенты попали под статью, сфотографировавшись со свастикой

Учащиеся Уральского колледжа оригинально объяснили свой поступок.В Екатеринбурге несколько учащихся Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства сфотографировались со свастикой и попали под статью.

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