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Царьград

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Роналдо посоветовал Неймару не уходить из сборной Бразилии

Роналдо посоветовал Неймару не уходить из сборной Бразилии

Бывший бразильский форвард Роналдо призвал Неймара не спешить с уходом из национальной команды. Неймар завершил карьеру после ЧМ-2026, но восстановление после травмы и игры в клубе могут вернуть ему уверенность.

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