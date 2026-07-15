Роналдо посоветовал Неймару не уходить из сборной Бразилии

Бывший бразильский форвард Роналдо призвал Неймара не спешить с уходом из национальной команды. Неймар завершил карьеру после ЧМ-2026, но восстановление после травмы и игры в клубе могут вернуть ему уверенность.
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