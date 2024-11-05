Кольт после Кольта

Револьвер «Кольт-Тюэр», «морская модель», вид справа. Аукционная компания «Хилл Колледж Арсенал»Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила!Книга пророка Михея, 2:1Рассказы об оружии.