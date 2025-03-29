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Фетисов не исключил появление американской команды в КХЛ: «Нужно понять, какого уровня игроков пригласить для того, чтобы клуб успешно стартовал»

Ранее стало известно, что в КХЛ может появиться американский клуб: «Этот вариант в лиге не обсуждается.

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