Горнолыжный отдых в Сочи подорожает на Новый год

Отдых на горнолыжных курортах Сочи этой зимой обойдётся в 85–95 тысяч рублей на человека. В сумму входят шесть дней проживания, перелёт и абонемент на подъёмники.
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