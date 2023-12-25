Москва продолжит идти к своим целям

Сергей Собянин отчитался перед Мосгордумой и горожанами о работе правительства в 2023 году и рассказал о перспективах Мэр рассказал о главных достижениях столицы и обозначил основные планы развития города на ближайшее время.
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