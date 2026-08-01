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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший «сюрприз» от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подверг критике директора « Северстали » Николая Канакова за его слова о Вадиме Шипачеве.

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