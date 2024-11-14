Рогов: российские войска выбили украинскую армию из Новодаровки

Вооруженные силы России взяли под контроль село Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.