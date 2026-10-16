Старт строительства набережной Ковша в Барнауле запланирован на осень 2027 года. Сейчас на сайте городского стройкомитета идут общественные обсуждения документации первого этапа.
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