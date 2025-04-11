Раскрыта причина возможного вывода украинских войск из Горнальского монастыря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уводят военных из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, сообщил РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
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