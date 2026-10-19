Русские военные в ночь на понедельник нанесли удар по заводу "Планета пластик" в Киевской области. Министерство обороны РФ сообщило, что предприятие производило полимерные материалы для нужд военной промышленности.
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