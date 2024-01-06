Избирательный штаб Путина получил подписи в его поддержку еще из 25 регионов РФ

В избирательный штаб кандидата в президенты России действующего главы российского государства Владимира Путина поступили подписи в его поддержку еще из 25 регионов России, в итоге на 6 января - из 45 регионов.
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