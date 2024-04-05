Челябинск и юг региона утонули в тумане

Челябинск и соседние муниципалитеты окутал густой туман. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 5 апреля, в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдаются туман, низкая облачность.