Челябинск и юг региона утонули в тумане

Челябинск и соседние муниципалитеты окутал густой туман. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 5 апреля, в связи с прохождением теплых атмосферных фронтов на территории Челябинска и южной части области наблюдаются туман, низкая облачность.
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