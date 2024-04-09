Зекай пропустит остаток сезона НХЛ из-за операции на плече. Защитник «Монреаля» набрал 10 очков в 44 матчах

Защитнику «Монреаля» предстоит перенести операцию на левом плече. В нынешнем сезоне Арбер Зекай провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 7», при среднем игровом времени 15:55 и 81 минуте штрафа.
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