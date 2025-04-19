Как и из чего делают Lada Iskra: французская платформа, китайские коробки и роботы. Все подробности о новой «Ладе Искра» и фото с конвейера

Сегодня, 19 апреля, состоялся старт серийного производства новой модели АВТОВАЗа — Lada Iskra. Автомобиль построен на глубоко переработанной платформе CMF-B-LS французского Renault (на ней же построен новый «Логан») и займет нишу между актуальными ….