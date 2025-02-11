Стартап обещает лучшие цены на электричество из тепла

Компания утверждает, что разработала выскоэффективные термофотогальванические устройства, которые можно подключить к накопителям тепловой энергии для повышения экономической выгоды от возобновляемой энергии ветра или солнца, а также для повторного использования потерянной энергии промышленных электростанций.