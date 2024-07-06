Субсидирование рейса будет осуществляться из средств краевого бюджета.Во время заседания правительства Пермского края министр транспорта Сергей Вешняков сообщил о предстоящем открытии нового авиамаршрута Пермь — Красноярск в четвертом квартале 2024 года.
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