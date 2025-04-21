Сунь Сювэнь: объявленное РФ пасхальное перемирие стало окном возможностей

Пасхальное перемирие, которое объявила Россия, является окном возможностей, заявил доцент Института центральноазиатских исследований Университета Ланьчжоу Сунь Сювэнь, мнение которого приводит китайская газета Global Times.
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