Перепуганный русофоб Глуховский* спасает свои богатства

Пока российские парламентарии обсуждают законопроект, который позволит строго наказать беглых артистов, распространяющих фейки о Вооруженный силах РФ, перепуганные русофобы пытаются спасти свое имущество.
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