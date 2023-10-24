В ВОЗ попросили Израиль возобновить подачу электричества в сектор Газа

В ВОЗ призвали Израиль восстановить поставки электричества, воды, топлива в сектор Газа. На эту тему высказался гендиректор организации Тедрос Гебрейесус, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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