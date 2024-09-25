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Черчесов о ЧМ 2018 года: пинали все кому не лень, а потом отправили в космос

Черчесов о ЧМ 2018 года: пинали все кому не лень, а потом отправили в космос

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о чемпионата мира 2018 года, заявив, что его пинали все кому не лень, а потом отправили в космос, передает "Советский спорт".

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