В Абхазии в Гагрском районе группа из нескольких десятков человек оказывала давление на глав сельских поселений

В Абхазии в Гагрском районе группа из нескольких десятков человек оказывала давление на глав сельских поселенийВ Абхазии накануне на 20 машинах несколько десятков человек приехали к главам сельских поселений в Гагрском районе, чтобы заставить местное армянское население отказаться от участия в выборах.