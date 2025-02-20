В Абхазии в Гагрском районе группа из нескольких десятков человек оказывала давление на глав сельских поселений

В Абхазии в Гагрском районе группа из нескольких десятков человек оказывала давление на глав сельских поселенийВ Абхазии накануне на 20 машинах несколько десятков человек приехали к главам сельских поселений в Гагрском районе, чтобы заставить местное армянское население отказаться от участия в выборах.
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